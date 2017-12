Niemand startet so schön ins neue Jahr wie Anna Maria Damm (21) und ihr Freund Julian Gutjahr (21). Pünktlich zu Silvester ließ das Social-Media-Paar die Bombe platzen: Die beiden erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Und eine freut sich mindestens genauso sehr wie die angehenden Eltern!

Keine Geringere als Anna Marias Sis Katharina teilte jetzt ein besonders süßes Foto auf ihrem Instagram-Account. Auf dem Bild posieren die Schwestern gemeinsam mit ihren Minikugeln am Strand. Moment mal, Katharina auch? Gibt's etwa Doppelnachwuchs im Hause Damm? Fehlanzeige. Die Schauspielerin scheint so aus dem Häuschen zu sein, dass sie glatt ihr Foodbaby zum Vorschein bringt, wie sie im Kommentar dazu erklärt: "Stolz, euch mitteilen zu dürfen, dass ich bald Tante werde. Seht ihr mein Pizzababy? Freue mich so sehr für Anna Maria und Julian. 2018 wird jetzt schon mega."