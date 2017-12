So ernst kennt man Guido Maria Kretschmer (52) gar nicht! Der Designer ist eher für seine gute Laune bekannt und führt normalerweise mit einem Strahlen durch TV-Formate wie Shopping Queen . Ausgerechnet zu Silvester wird der 52-Jährige jedoch regelmäßig schwermütig. Einer der Gründe für seinen trüben Gemütszustand zum Jahreswechsel: Er macht sich Sorgen um seine Hunde!

Silvester ohne Feuerwerk – kaum vorstellbar! Für Tiere ist die Knallerei jedoch eine Tortur. Deshalb geht Guido in der letzten Nacht des Jahres nicht gerne aus. "Ich feiere lieber im kleinen Kreis und natürlich bei den Hunden, damit sie sich nicht erschrecken, wenn die Knaller kommen. Wir versuchen daher, immer etwas weiter weg vom Trubel zu sein, damit sie nicht das Gefühl haben, die Welt bricht zusammen" , erklärte er gegenüber Bunte . Er sei generell keine Rakete zu Silvester: Er werde zum Abschluss des Jahres eher scheu, weil er zum neuen Jahr immer etwas schwermütiger werde und vor dem Neuanfang die vergangenen zwölf Monate reflektiere.

Auch wenn Guido selbst kein Fan von Silvester ist, ließ er es sich nicht nehmen, seinen Fans via Instagram einen guten Rutsch zu wünschen: "Ihr Lieben, in ein paar Tagen ist es schon wieder so weit! Das neue Jahr steht vor der Tür. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren und gesunden Start."