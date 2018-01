Der Amerikaner, der im Januar seinen 56. Geburtstag feiern wird, kennt sich gut aus im Grusel-Genre: Er spielte bereits in Filmen wie "I Am Legend", "The Pact" und dem fünften Streifen der Paranormal Activity-Reihe mit. Auch mit aufwendig kostümierten Rollen ist er vertraut – in Men in Black 2 spielte er ein Alien. Wie viel Arbeit in der Vorrichtung des Demogorgon steckt, der er in "Stranger Things" Bewegung verleiht, verriet der Schauspieler Popcorn Talk bei den Screen Actors Guild Awards 2017. "Es hat Stunden gedauert, den Demogorgon zu entwerfen und zu bauen, ich habe es dann in Teilen anprobiert und wir haben Aufnahmen gemacht. Das dauerte einen oder zwei Monate", erinnerte sich der Preisträger, der zusammen mit Millie Bobby Brown (13), Winona Ryder (46) und seinen anderen Setkollegen als bestes Ensemble ausgezeichnet wurde.