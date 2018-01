Serena Williams (36) ist offiziell zurück! Vor Kurzem musste die Tennisspielerin eine Sportpause einlegen – doch der Grund dafür könnte nicht schöner sein: Die 36-Jährige ist im September Mama geworden. Bereits vor der Geburt ihres kleinen Sonnenscheins hatte die Tennis-Queen verkündet, dass sie so schnell wie möglich wieder auf dem Court stehen wolle. Und nun war es endlich so weit: Serena absolvierte ihr erstes Match als Neu-Mama!

Am 30. November nahm die Schwester von Venus Williams (37) beim Mubadala World Tennisturnier in Abu Dhabi zum ersten Mal nach der Geburt ihrer Prinzessin Alexis Olympia wieder den Schläger in die Hand. Gegen ihre Gegnerin Jelena Ostapenko musste sich der Tennis-Star aber leider geschlagen geben. Einer war trotzdem mächtig stolz auf die Athletin: ihr Ehemann Alexis Ohanian (34). Auf Instagram postete der Unternehmer ein Foto seiner Gattin und schrieb dazu: "Mama ist zurück im Büro!"