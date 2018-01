Zurück zu seinen Wurzeln! Nachdem Meghan Markle (36) die Schauspielerei an den Nagel gehängt und sich für ein Leben als Prinzessin entschieden hatte, zog die Suits-Darstellerin in Prinz Harrys (33) Londoner Junggesellenbude ein. Nach ihrer Traumhochzeit im Mai wollen die beiden ihr erstes gemeinsames Liebesnest beziehen – in Prinzessin Dianas (✝36) alten Gemächern.