Sie beginnt das Jahr, wie 2017 für sie aufgehört hat: halbnackt! Bei Cathy Lugner (28) keine Seltenheit – die Ex von Baulöwe Richard Lugner (85) zeigt immer wieder gerne ihren Luxuskörper und war damit sogar schon im Playboy. So eine heiße Sexoffensive, wie sie derzeit auf ihrem Social-Media-Profil an den Tag legt, ist aber selbst für Cathy ungewöhnlich!