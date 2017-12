Mit ihrem neuen Post auf Instagram versprüht die OP-Enthusiastin feurige Festtagsgrüße: Der Schnappschuss zeigt sie in lediglich roten Dessous vor einer dagegen üppig bestückten Tanne. In der Bildunterschrift lässt die verführerische Weihnachtsfrau ihren Followern außerdem ein Gedicht da: "Liebe Leute, groß und klein, ich wünsche euch ein tolles Festelein. Lasset euch reichlich beschenken und an unsere Allerliebsten denken", reimt sich die 27-Jährige in Xmas-Stimmung. Dabei stellt sie auch ihr kürzliches Geschenk an sich selbst zur Schau: Mit ihrem neuen Näschen und ihrem Riecher für laszive Posen könnte Cathy glatt als festliche Doppelgängerin von Sex-Pertin Katja Krasavice durchgehen.