Wer hätte das gedacht? Nach der Trennung von Baulöwen Richard Lugner (85) will sich Cathy Lugner (27) nach fast einem Jahr endlich wieder um ihr Liebesleben kümmern. Von Langeweile hält die Blondine aber nichts – für die Suche nach Mr. Right hat sie sich deshalb etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Das RTL II-Management bestätigt Promiflash: Cathy wird in der Nackt-Dating-Show Naked Attraction blankziehen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de