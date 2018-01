Anna Maria Damm (21) ist superhappy. Gerade erst verkündete die Ex-GNTM-Kandidatin die freudige News: Sie und ihr Freund Julian Gutjahr (21) erwarten ihren ersten Nachwuchs. Kaum ist die Katze aus dem Sack, lässt die Influencerin ihre Follower natürlich an der Schwangerschaft teilhaben – und plaudert nun auch ganz offen über das Thema Babypfunde. Die halten sich allerdings noch in Grenzen, wie die Beauty in einem neuen YouTube-Video verrät: "Also ich hab' mir irgendwie vorgestellt, dass es bei mir schneller geht mit dem Zunehmen. Bisher, in den fünf Monaten, habe ich erst zweieinhalb Kilo zugenommen."