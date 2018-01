Bereut sie ihr Tattoo etwa? Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Val Chmerkovskiy wurde Rumer Willis (29) 2015 zur strahlenden Gewinnerin von Dancing with the Stars gekürt. Ihren gemeinsamen Sieg verewigte die Schauspielerin sogar mit einem Tattoo. Kein Wunder, dass auch Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen den beiden nicht lange auf sich warten ließen! Inzwischen soll sich Rumer von ihrem DWTS-Souvenir allerdings wieder getrennt haben: Schon vor wenigen Monaten wurde sie beim Verlassen eines Laserstudios gesehen. Könnte das etwas mit der neuen Flamme ihres Ex-Tanzpartners zu tun haben?

Wie ein Insider gegenüber Page Six verriet, soll die Tochter von Bruce Willis (62) bereits im November vergangenen Jahres damit begonnen haben, sich das Tattoo entfernen zu lassen. Offenbar war ihr linker Oberarm beim Verlassen des Studios sogar mit einem Verband umwickelt – genau die Stelle also, die eigentlich für immer das DWTS-Motiv zieren sollte! Das Brisanteste an der ganzen Geschichte: Erst kurz zuvor hatte ihr ehemaliger Tanzpartner die Liebe zu seiner neuen Freundin Jenna Johnson öffentlich gemacht. Hat sich Rumer das Kunstwerk etwa aus Liebeskummer entfernen lassen? Immerhin soll die 29-Jährige ziemlich vernarrt in ihren Tanzpartner gewesen sein, wie ein Insider verriet. "Sie fühlt sich jetzt wie ein Idiot", erzählte die Quelle weiter.