Vom Fußballplatz auf die Kinoleinwand? Zumindest ist das der Plan von Weltfußballer Cristiano Ronaldo (32). Nach seiner Karriere im Profisport möchte der Real-Madrid-Star aber nicht nur im Schauspielbusiness Fuß fassen: Das Fußball-Ass hat noch so einige Karrierepläne im Ärmel!

Der Sportler weiß sogar schon, wie er schaffen wird, in die Fußtapfen von Hollywoodgrößen wie George Clooney (56), Brad Pitt (54) und Co zu treten: "Ich habe ein sehr gutes Team um mich herum, das mir dabei hilft, interessante Projekte aufzubauen." Scheint, als hätte der Europameister schon alles perfekt durchgeplant. Ob er als Schauspieler aber tatsächlich durchstarten wird? Was meint ihr? Stimmt ab!