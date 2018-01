Wird Slender Man genauso gefürchtet wie Pennywise, der Horror-Clown? Im Mai kommt der Gruselfilm um den anzugtragenden Wald-Dämon in die Kinos und versucht, den tödlichen Spaßmacher aus "Es" vom Schocker-Thron zu stoßen. Aber um den Streifen, der auf dem Internet-Meme von 2009 basiert, gibt es eine heftige Kontroverse. Vor vier Jahren stachen zwei zwölfjährige Mädchen auf eine Freundin ein, weil sie an die erfundene Horror-Gestalt glaubten. Ist es Zufall, dass der Film "Slender Man" im gleichen Monat, in dem auch die Tat stattfand, über die Leinwände flimmern wird?