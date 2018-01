Wie das Online-Portal The Wrap jetzt berichtet, soll der Tattoo-Freund am Sonntagmorgen in Los Angeles angehalten worden sein. Bam habe während des Fahrens an seinem Handy gespielt, weshalb die Beamten ihn aus dem Verkehr gezogen hätten, erklärte ein Sprecher der Polizei. Nachdem die Detectives gemerkt hätten, dass das TV-Gesicht stark alkoholisiert war, habe Bam pusten müssen – und sei beim Pegeltest durchgefallen. Anschließend wurde er verhaftet.