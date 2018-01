Mit diesen Worten sorgte Jessica Biel (35) wirklich für Stirnrunzeln. Bei den Golden Globes wirkten sie und Ehemann Justin Timberlake (36) wie der Inbegriff eines glücklichen Ehepaares. Doch im Interview mit Ryan Seacrest (43) für E! News schien Jessica plötzlich auf eine Beziehungskrise hinzuweisen: "Er hat unsere Familie zusammengehalten. Ohne dich, Justin, wäre ich wahrscheinlich geschieden, traurig und erbärmlich." Einfach nur eine unglückliche Wortwahl? Justin überspielte den angespannten Moment, indem er seine Liebste, die für ihre TV-Rolle in "The Sinners" für einen Award nominiert war, überschwänglich lobte: "Ich bin so stolz auf sie und wie viel Arbeit sie letzten Sommer da hineingesteckt hat."