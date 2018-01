Die brünette Influencerin lässt ihre Fans hinter die Kulissen blicken! Nilam Farooq (28) ist nicht nur Webstar und Nachwuchsschauspielerin, sondern inzwischen auch Duft-Designerin. Sie hat einen Mega-Deal mit Fa an Land gezogen und wird für den Beauty-Konzern ein Duschgel mitkreieren. Wie sie dabei vorgegangen ist, erklärt die 28-Jährige nun im Promiflash -Interview!

Nilams Kreation begann mit einer Zustellung von Fa: "Ich habe damals ein Paket zugeschickt bekommen, das hat wahrscheinlich 50 Kilo gewogen, weil ganz viele Duftproben in Glasfläschchen darin waren. Das waren bestimmt etwa 150 Stück." Danach habe sie sich durch die Proben gerochen, gemischt und getestet, was zusammenpasst. Geholfen habe ihr dabei ein Merkblatt des Herstellers für Körperpflegeartikel.

Über die anschließende Arbeit erzählt die Halbpolin: "Dann habe ich alles zusammengemischt und habe angefangen mit verschiedenen Haufen wie 'Geht gar nicht', 'Finde ich okay' und 'Finde ich super' – und der letzte Haufen ist irgendwann immer kleiner geworden. Am Ende ist nur der Duft übrig geblieben, der es dann auch geworden ist." Seid ihr schon auf das Endergebnis gespannt? Stimmt in unserer Umfrage ab!