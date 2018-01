Sie will ihr Glück der ganzen Welt zeigen! Vor ein paar Tagen verlobte sich Paris Hilton (36) mit ihrem Liebsten Chris Zylka (32) im Skiurlaub. In dem Video von diesem romantischen Moment fällt sofort der große Stein am Verlobungsring der Hotelerbin ins Auge. Nun hat sie ihren Riesenklunker bei den diesjährigen Golden Globes präsentiert!