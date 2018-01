Im opulenten Vokuhila-Kleid setzten die beiden Models ihre langen Beine in Szene. Kendall setzte dabei etwas mehr auf Volumen, was sich sowohl in ihrem tüllbesetzten Dress als auch in ihrer Frisur widerspiegelte. Seine schulterlangen dunklen Haare trug der Keeping up with the Kardashians -Star offen und kombinierte lange silberne Ohrringe zu seinem Outfit. Heidis Kleid hingegen hatte eine schlankere Linie und wurde von der Vierfach-Mama mit schwarzen High Heels und Schmuck in derselben Farbe ergänzt. Sowohl die 22-Jährige als auch die Germany's next Topmodel -Moderatorin machten auf dem Red Carpet eine tolle Figur, aber wem steht der Look besser?