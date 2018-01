Baby-Stress schon vor der Geburt? Nicht bei ihnen! Vor wenigen Tagen ließen Anna Maria Damm (21) und ihr Freund Julian Gutjahr (21) die Bombe platzen und verrieten ihren Followern: Sie bekommen Nachwuchs! Obwohl der so früh nicht geplant war, können die Turteltauben es mittlerweile kaum noch erwarten, ihren Sprössling endlich in den Armen zu halten. Aber wie sieht das wohl bei den werdenden Großeltern aus? Dieses Geheimnis lüftet die schwangere Beauty jetzt in einem neuen YouTube-Video. Vor allem Annas Mama habe es kaum glauben können: "Sie hat mich dann angerufen und gefragt 'Verarschst du mich?' und ich so 'Nee, das stimmt".