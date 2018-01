In der neunten Staffel der beliebten ARD-Telenovela verkörperte Christian an der Seite von Liza Tzschirner (30) bis September 2014 die Protagonistenhauptrolle des Leonard Stahl. Auch Gattin Mirjam gehörte in der Zeit

zum Hauptcast: Von Juni 2013 bis November 2014 war sie in der Rolle Cornelia "Coco" Conradi zu sehen. In der Zeit nach ihrem Ausstieg ist im Leben der Eheleute eine Menge passiert: Die zwei sind zum allerersten Mal Eltern geworden. Und die kleine Familie vergrößert sich – und das nicht nur platztechnisch, wie Christians Instagram-Account zeigt. Der Serien-Liebling treibt den Nestbau ordentlich vorran: "So, nur noch Fußleisten. Kinderzimmer steht! Jetzt kann er kommen", kommentiert der fleißige Teilzeithandwerker ein Selfie mit Kreissäge im Hintergrund. Nebenbei gibt der gebürtige Münsteraner hier preis, dass Romy ein Brüdcherchen bekommt.