Da ist aber jemand not amused! Queen Elizabeth II. (91) ist für ihre farbenfrohen Outfits bekannt: von neongrün über babyblau bis hin zu quietschpink ist alles bei der Königin dabei. Unter ihren Kleidern hingegen setzt sie auf Altbewährtes. Seit Jahrzehnten wird sie von einer Unterwäschemarke beliefert – doch diese Dessous kommen nun nicht mehr ins Königshaus!

Seit mehr als einem halben Jahrhundert wurde der britische Palast von einem Wäschelabel ausstaffiert: Rigby & Peller. June Kenton kaufte diese Marke 1982 und genoss seither den Hoflieferanten-Status. Bis jetzt! Wie der britische Express vor Kurzem berichtete, wurde ihr diese besondere Stellung schon längst entzogen. Grund dafür war Junes Autobiografie "Storm in a D-Cup" (zu Deutsch "Sturm im D-Körbchen") die 2016 erschien. In dieser hat sie pikante Details aus dem Königshaus ausgeplaudert, unter anderem von einer sehr intimen ersten Anprobe mit einer halb nackten Queen. Das war der 91-Jährigen eindeutig zu viel und so kündigte sie der Modefirma kurz nach der Veröffentlichung des Buchs.