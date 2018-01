Er teilt wieder aus! Nach der Veröffentlichung des Kollabo-Albums "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" befindet sich Farid Bang (31) gerade mit Kollegah (33) auf Deutschland-Tour. Dass es nicht nur auf der Platte saftige Texte gibt, beweist der Rapper im Promiflash-Interview in Düsseldorf. An der Dschungelcamperin Natascha Ochsenknecht (53) hat der Banger zum Beispiel nur aus einem Grund Interesse: "Mich reizt an ihr, dass ich dann der Stiefvater von Jimi Blue wäre. Das ist natürlich ein verspielter Gedanke."