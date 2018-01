Ihr Tod schockte die Welt: Dolores O'Riordan (✝46) verstarb völlig unerwartet. Die Cranberries-Frontfrau wurde am Montag leblos in einem Hotel in London aufgefunden – die Umstände ihres plötzlichen Todes sind bisher ungeklärt. Jetzt sickerten die ersten Details der polizeilichen Untersuchungen an die Öffentlichkeit!