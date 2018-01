Die Hauptattraktion auf Danis Instagram -Bild ist dieses Mal keineswegs sie selbst, sondern vielmehr ihre Haarverlängerung. Die hat die Mama der kleinen Sophia Cordalis (2) spontan in Herzform auf den Salon-Boden gelegt – und erst da wird deutlich: Daniela trägt täglich eine ziemliche Haarlast mit sich. Auf dem Schnappschuss tummeln sich so viele einzelne Strähnen, dass man mit dem Zählen gar nicht mehr hinterherkommt.

Frisurentechnisch probiert die Mallorca-Auswanderin in letzter Zeit viel aus. Erst kürzlich präsentierte Dani sich mit verschiedenen Perücken. Ob mit Pony, in brünett oder in kurz – die Katze traut sich, zumindest in der Testversion, einiges. Zu einer dauerhaften Veränderung konnte sich die Frau von Lucas Cordalis (50) bisher nicht durchringen. Was glaubt ihr, wird sich das bald ändern? Stimmt ab!