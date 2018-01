Der Tod der The Cranberries -Sängerin Dolores O'Riordan (✝46) lässt auch Tage danach noch viele Fragen offen. Auch wenn die Polizei bisher nichts Auffälliges an dem Ableben der Irin feststellen konnte, sind die genaueren Umstände noch nicht geklärt. Jetzt kam heraus, wie die Musikerin aufgefunden wurde.

Derweil teilte die Familie von Dolores mit, dass sie die Sängerin auf dem Caherelly Friedhof in Friarstown neben ihrem 2011 an Krebs verstorbenen Vater Terry beisetzen möchte. Der Priester der örtlichen Gemeinde St. Alibe, der auch den Trauergottesdienst abhalten wird, erinnert sich vor allem an Dolores bescheidene Art: "Ich traf Dolores, als sie mit ihrer Mutter in unsere Kirche kam. Sie wirkte nicht wie ein Star, sondern wie eine ganz normale Frau und fügte sich ganz natürlich unsere Kirche ein."