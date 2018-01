Wie wird das dritte Kind von Kim Kardashian (37) und Kanye West (40) wirklich heißen? Am 15. Januar verkündet der Reality-Star die freudige Nachricht : Kim und ihr Mann konnten Baby Nummer drei, das von einer Leihmutter ausgetragen wurde, endlich in die Arme schließen. Viel mehr Infos gab es erst mal nicht – im Social Media der Startschuss für wilde Namensspekulationen. Nach einem Post der Kindsmutter selbst, waren sich viele sicher: Der Nachwuchs trägt den Namen Louis Vuitton West! Jetzt räumt Kim mit den Gerüchten auf!

Die Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden, bis sie den tatsächlichen Namen des neuen Kardashian-West-Familienmitglieds erfahren. Vor der Geburt gab die frischgebackene Dreifachmama in der The Ellen DeGeneres Show aber bereits Hinweise, welche Eigenschaften der Name haben soll: "Kurz, einfach zu buchstabieren, eine Silbe, das ist meine Art."