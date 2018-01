Kim Kardashian (37) und Kanye West (40) sind endlich zum dritten Mal Eltern geworden. Aber nicht die frohe Nachricht über Baby Nummer drei sorgte für DIE Schlagzeile schlechthin, sondern der Name der kleinen Prinzessin: Chicago! Die Promiflash-Leser sind sich einig: ein absolutes No-Go: "Schrecklich, eine Stadt zu sein" oder "Wie kann man ein Kind nur so nennen? Es wird es nicht einfach haben. Das fängt schon in der Schule an."