Bei dem Gedanken bekommt sie richtig Panik! Anna Maria Damm (21) ist aktuell im fünften Monat schwanger. Eigentlich geht es der YouTuberin mit ihrer wachsenden Babykugel auch blendend, nur hier und da quälen sie heftige Bauchkrämpfe. Diese Schmerzen erinnern sie dann regelmäßig an ihre größte Sorge: "Angst habe ich natürlich vor der Geburt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Ding gewesen, wo ich immer dachte: Das ist noch so weit weg! Aber dadurch, dass ich jetzt halt schon schwanger bin, ist es so: Oh mein Gott, es ist in ein paar Monaten schon", erklärte sie ihre Bedenken bei der Berlin Fashion Week im Promiflash-Interview.



