Royaler Zeitbonus in der Schule? Seit Anfang September geht Prinz George (4) auf die Thomas's Battersea Privatschule. Nicht nur für den kleinen Prinzen bedeutete das eine große Veränderung – auch für seine Mitschüler hat sich einiges geändert: Die gesamte Schule muss zehn Minuten vor dem Vierjährigen vor Ort eintrudeln!

Alle kommen 8:20 Uhr, George darf erst ab halb neun die Schulbank drücken. Der Grund dafür ist jedoch nicht, dass die Lehrer den Blaublüter bevorzugen möchten – in diesen zehn Minuten soll für seine Sicherheit gesorgt werden. Die Schüler müssen sich allesamt einem Security-Check unterziehen, wie Bunte berichtete. Diese Vorgabe gilt sogar für seine Cousine Maud Windsor, die mit ihn in eine Klasse geht. Mit diesem aufwendigem Prozedere macht sich der Spross von Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) nicht unbedingt Freunde in der Lernanstalt: Besonders die Eltern seiner Klassenkameraden seien sauer.