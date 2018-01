Am Wochenende feierten Robin und April ihre Babyshower und ließen ihre Community an der Fete teilhaben. Auf Instagram posteten sie eine Momentaufnahme, auf dem die werdenden Eltern nicht nur total happy wirken, sondern gleich noch den Namen ihrer kleinen Maus verraten. Mia wird das erste gemeinsame Kind der beiden heißen. Für die Party ließ das Promipaar ein riesiges Blumengesteck in Form des Namens anfertigen.