Die Nerven lagen am dritten Tag im Dschungelcamp blank! Die anfänglich lodernde Euphorie scheint bei den zwölf Urwald-Promis langsam abzukühlen – stattdessen gibt's ne große Portion Emotionalität und reichlich Ehrlichkeit am Lagerfeuer. Aber welcher Kandidat überzeugt nach 72 Stunden Buschwahnsinn am meisten?