Natascha Ochsenknecht (53) musste bei ihrer zweiten Dschungelprüfung teilweise kapitulieren! Die smarte Blondine und ihr Challenge-Leidensgenosse Matthias Mangiapane (34) mussten auf einer "Kirmes" verschiedenes Getier und einige Getränke herunter bekommen. Während der 34-Jährige alle Drinks schluckte, scheiterte die Ex von Umut Kekilli (33) an den eigenwilligen Gebräuen – aber nicht aus Ekel oder Eitelkeit, sie leidet an der Hashimoto-Krankheit!