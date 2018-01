Ob das gut gehen kann? Katy Perry (33) und Orlando Bloom führten von Anfang an eine Beziehung mit vielen Turbulenzen. Nach einem Jahr Liebelei war dann im März 2017 endgültig Schluss . Doch die ehemaligen Turteltauben bandeln scheinbar wieder an: Katy und Orlando versuchen sich an einem ganz speziellen Beziehungsmodell!

Die "Roar"-Sängerin hängt wohl immer noch an ihrem Ex-Freund und nimmt dafür einiges in Kauf. Wie ein gemeinsamer Freund der OK berichtete, versucht sich das ehemalige Paar an einer "Freundschaft Plus": "Sie haben Spaß zusammen und genießen die Zeit, aber es ist nichts Ernstes." Genau das beschreibt dieses Modell einer Beziehung ziemlich gut: Die 33-Jährige ist für den Hollywood-Schnuckel jederzeit für ein bisschen Spaß und Zärtlichkeiten abrufbar, mehr aber auch nicht. Zwar möge der "Fluch der Karibik"-Darsteller die blondierte Beauty, doch er halte nichts von Treue und Verbindlichkeit.