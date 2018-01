Ist sie in die Rolle der Stiefmama geschlüpft? Sofia Richie (19) und Scott Disick (34) sind bereits seit September 2017 offiziell ein Paar. Immer wieder zeigen sich die beiden ganz verliebt bei gemeinsamen Unternehmungen in trauter Zweisamkeit. Nun scheinen sie ihre Beziehung auf eine neue Ebene zu heben, denn Sofia hat sich zum ersten Mal öffentlich mit den Kindern des Reality-Stars gezeigt!

Paparazzi erwischten die Brünette, Scott und seine drei Kinder von Kourtney Kardashian (38) am Samstagabend bei einem gemeinsamen Ausflug in Malibu. Auf den Aufnahmen sieht man die 19-Jährige beim Verlassen des angesagten Restaurants "Nobu" mit den Sprösslingen Penelope (5) und Mason (8) im Schlepptau. Wenig später sei auch der KUWTK-Star mit seinem Küken Reign (3) auf dem Arm gefolgt. Die Family-Unternehmung endete damit aber wohl noch nicht: Die stylische Truppe stieg anschließend zusammen in einen schicken Cadillac-SUV.