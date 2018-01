Freudestrahlend und in reih und Glied sitzt die Girls-Clique rund um Addison Montgomery, gespielt von Kate, auf einem Sofa. Amy, die in der Serie den Charakter von Violet Turner verkörperte, schreibt neben diesen Instagram-Schnappschuss: "War das wirklich vor fünf Jahren?" Scheinbar ist dieses Bild an einem der letzten Drehtage 2013 entstanden. Die Serie wurde damals abgesetzt, nachdem Hauptdarstellerin Kate ihren Ausstieg bekannt gab. Ihretwegen rief Produzentin Shonda Rhimes (48) die Serie überhaupt ins Leben. Da sie dem Publikum in ihrer Rolle bei “Grey’s Anatomy” so gut gefiel, widmete ihr die Drehbuchautorin das Spin-off.