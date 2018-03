Auch im Sport-Outfit weiß die schwangere Eva Longoria (42) zu verzaubern. Die Schauspielerin ist so stolz auf ihre wachsenden Babyrundungen, dass sie ihren Bauch bei jeder Gelegenheit präsentiert. Ob bei den Golden Globes oder den Producers Guild Awards – Eva zeigt, wie schön Kurven sind. Die hält sie natürlich mit Workouts in Form: Ihre Fans dürfen via Instagram-Story an einer Sporteinheit der Beauty teilhaben und ihre süße Kugel im Lässig-Look bewundern.



