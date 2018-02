Sie haben viele Kollegen berührt! In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verunglückten Ex-NBA-Star Rasual Butler und seine Ehefrau Leah LaBelle tödlich mit ihrem Wagen in Studio City im US-Staat Kalifornien. Nur wenige Stunden nach dem tragischen Autounfall sprechen viele Promis ihr Beileid im Netz aus und trauern um die beiden.

Leahs Co-Star der dritten American Idol -Staffel, Jennifer Hudson (36), betete auf Instagram für die Hinterbliebenen. Produzent Pharrell Williams (44) würdigte die Sängerin ebenfalls auf der Plattform: "Dein Geist war einfach wie deine Stimme: wundervoll. Momente wie diese lassen uns mit so vielen Fragen zurück. Was ich nicht infrage stelle ist, wie sehr du deinen Partner geliebt hast." Auch Musikerin Jessie J (29) gedachte der 31-Jährigen mit einem emotionalen Post: Man werde sich für immer an Leah und Rasual erinnern.

Der frühere Basketballer hinterließ seine Spuren in der Sportwelt und auch in seiner Branche konnte man den frühen Tod nicht fassen. "Ruhe in Frieden, mein Bruder", schrieben die Wurfspezialisten Kobe Bryant und Dwyane Wade (36) via Twitter. Auch mehrere Clubs wie die Chicago Bulls oder die Los Angeles Clippers, bei denen Rasual während seiner Karriere Mitglied war, kondolierten auf der Social-Media-Plattform.