Eine Reise nach Down Under – nicht mit Sarah Lombardi (25)! Die hübsche Sängerin sollte eigentlich in diesem Jahr gegen Daniele Negroni (22) und Co. um die begehrte Blätterkrone kämpfen, aber sie lehnte das Angebot ab. Bereits seit mehreren Jahren flattern immer wieder Anfragen fürs Dschungelcamp bei der Brünetten ins Haus, wie sie jetzt im Promiflash-Interview erzählte. Allerdings sei das Busch-Abenteuer so gar nicht ihr Fall: "Es wäre halt einfach nie was für mich, weil ich wüsste, dass ich da keine Stärken zeigen kann!"