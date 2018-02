Ist Der Bachelor-Junggeselle Daniel Völz schon gar nicht mehr mit seiner auserwählten Rosenkavalierin zusammen? Das will Ex-Die Bachelorette-Kandidat Niklas Schröder gehört haben. Im Promiflash-Interview plaudert er aus dem Nähkästchen: "Mein Gott, ich höre auch schon Gerüchte, dass die gar nicht mehr zusammen sind, so nach dem Dreh. Ich weiß es nicht, aber man hört da ja die tollsten Dinge."