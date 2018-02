Wer jetzt denkt, dass "Dschungel-Dschenny" mit einer fiesen Spitze gegen die Katzenberger-Cordalis-Familie schießt, der irrt. Statt zum Gegenschlag auszuholen, beweist die jüngste Tochter von Iris Klein (50), dass sie in Down Under nicht nur Selbstvertrauen, sondern auch Reife dazugewonnen hat. Ihre Antwort zu Costas Diss: "Ich sage dazu gar nichts. Kein Kommentar. Ich konzentriere mich auf die Leute, die hier sind. Ich kann mich gerade nicht aufregen, alles gut", erklärt das Schlagersternchen sachlich im RTL-Interview am Frankfurter Flughafen.