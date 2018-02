Ein paar Videos in Jennys Instagram-Story wirken ziemlich verräterisch. Ein Clip zeigt die Königin Backstage vor ihrem Auftritt bei "Stern TV" – am Bildrand zu sehen: David in einem Sessel, gut erkennbar am roten Karohemd. Dabei war er nicht einmal Teil der Mittwochabendshow! Anscheinend wurde dann später im Kölner Hotel noch mit Sekt angestoßen. Sind sich die beiden Fernsehstars nach dem Dschungel etwa doch noch näher gekommen? Davids Story läßt weniger Vermutungen zu: Vom Fernsehstudio war nichts zu sehen – lediglich in einem der Kurzvideos konnte man kurz einmal Jennys Stimme hören.