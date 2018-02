Die schönsten Dinge im Leben passieren nun mal ohne einen konkreten Plan! Nach wochenlangen Spekulationen und Gerüchten bestätigten Elena Miras und Mike Heiter am Mittwoch: Das After- Love Island -Paar wird im Juli zum ersten Mal Eltern ! Nach dem Platzen der Babybombe gibt die Schweizerin jetzt erste Details preis – und verrät: Die Schwangerschaft kam für sie und ihren Schatz total überraschend!

Für ihren kommenden Fratz wollen die werdenden Eltern sogar bald zusammenziehen – jedoch nicht wie erwartet in den Ruhrpott: "Ich will in Zürich bleiben, und Mike wird hierher ziehen. Ich möchte meine Familie in den kommenden Monaten um mich haben, und das Kind soll in der Schweiz aufwachsen, weil die Schweiz halt einfach die Schweiz ist."