Läuft der Zickenkrieg um Soraya Kajevic in Wahrheit ganz anders ab? Schon in der ersten Folge von Germany's next Topmodel wird die Transgender-Beauty in einen Streit verwickelt. Der Grund: Soraya soll schlecht über Kontrahentin Zoe Saip gesprochen haben. Im Promiflash-Interview stellt die Schweizerin jetzt klar: Die Streitsituation mit Zoe und deren BFF Victoria Pavlas ist gar nicht so passiert, wie sie im TV gezeigt wurde!