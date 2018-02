Wenn Girls wie Bella Hadid (21) bei der New York Fashion Week auflaufen, darf man eigentlich davon ausgehen, dass sie für ein echtes Modefeuerwerk sorgen. In diesem Jahr zeigte sich das Topmodel eher von ihrer gewöhnungsbedürftigen Seite. Zu einem Aftershow-Dinner bei Designer Jimmy Choo schlug die Brünette in einem rosa Schlabberlook im Schlafanzug-Design auf. Das Highlight: schwarze Pumps im Plastikmantel. Richtig gehört, die schicken Treter waren komplett mit Kunststoff umhüllt. Überraschung: Der Look stammt aus der Herbst-Winter-Kollektion des Gastgebers.