Und das nach so kurzer Zeit! Vor zehn Tagen brachte Kylie Jenner ihre Tochter Stormi Webster zur Welt. Seine Schwangerschaft hielt das jüngste Kardashian-Jenner-Mitglied komplett geheim – angeblich vor allem, weil sich die 20-Jährige aufgrund ihrer zusätzlichen Pfunde zu dick gefühlt hätte. Von denen ist jetzt aber nicht mehr viel übrig, wie neue Fotos von Kylie beweisen. Paparazzi haben sie jetzt zum ersten Mal nach der Geburt in der Öffentlichkeit erwischt – und das in hautengen Klamotten und Kurven in Bestform!