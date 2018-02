"Emil-Ocean war so müde vom Strand, dass er einfach auf meinem Arm eingeschlafen ist", schrieb Janni bei Instagram. Dazu postete sie ein Bild aus dem Lebensmittelladen. Ihr Fratz schlummert dabei ganz friedlich auf ihrem Arm – in Windeln. Und auch Janni trägt nur einen Bikini. Kein Wunder, denn in Costa Rica dürfte es derzeit ziemlich angenehme Temperaturen haben. Zusammen mit ihrem Verlobten Peer Kusmagk (42) reist die Sylterin aktuell durch das zentralamerikanische Land und düst von einem Strand zum nächsten.