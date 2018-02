Schummelei bei Wer wird Millionär ? Vergangenen Montag schaffte es Roxanne von der Weiden in die Fragerunde mit Moderator Günther Jauch (61). Mit Hilfe des Telefonjokers konnte sie am Ende stolze 64.000 Euro abräumen. Doch schon während der Quizshow-Folge kam einigen Zuschauern der Angerufene etwas komisch vor: Hat der Joker vor der Beantwortung verbotenerweise Google zurate gezogen?

Am anderen Ende der Leitung befand sich Carsten Zillmann. Der musste, wenn die Anschuldigungen wahr sein sollten, sehr schnell tippen können – denn das gesamte Telefonat darf immer nur 30 Sekunden dauern. In der Sendung stand gerade die Frage an, welcher Verein die Tabellenführung in der Ewigen Tabelle der zweiten Bundesliga übernommen habe. Als mögliche Antwort waren nur noch Erzgebirge Aue und Greuther Fürth übrig. "Puh, da muss ich überlegen", gab der Joker zögerlich zu. Dann sagte er nichts mehr, bis ihm kurz vor Ablauf der Zeit jedoch doch noch einfiel: "Greuther Fürth! Ich bin sehr sicher!"