Grund zur Freude hat kurz vor der sechsten Nacht der Rosen Wirbelwind Svenja von Wrese. Ihr gesteht Daniel in einer ruhigen Minute seine Gefühle: Er hat sich in die Blondine verknallt. Steht seine Auserwählte und Gewinnerin der letzten Rose damit also fest? Beziehungsexpertin Silvia Fauck ist sich sicher: ja! "Ich finde, dass der Bachelor nicht lügt. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, mit Svenja, da ist irgendwas. Das hat er sehr glaubwürdig herausgebracht", betont sie bei Guten Morgen Deutschland. Ob eine gemeinsame Nacht mit Svenja schuld an Daniels unerwartetem Gefühlsausbruch ist?