Alaaf und Helau! Karneval ist in vollem Gange und auch viele Promis schlüpfen für das Kostümfest in ihre kreativsten Outfits. Auch Der Lehrer-Schauspielerin Jessica Ginkel (37) scheint ein riesengroßer Verkleidungsfan zu sein. Sie postete jetzt ein Bild, auf dem sie ein buntes Zwergenkostüm trägt. Feiert die baldige Zweifachmama in diesem Jahr etwa mit Babykugel das Faschingsfest?

AEDT/WENN.com Jessica Ginkel und Daniel Fehlow

Anzeige

Die Freundin von GZSZ-Star Daniel Fehlow (42) veröffentlichte jetzt ein Bild auf Instagram, auf dem sie mit ihren Freundinnen in die Kamera lächelt. Doch beim genauen Hinsehen fällt auf: Das Bild entstand bereits im vergangenen Jahr! Denn die Blondine versah das Pic mit den Hashtags "Habt noch viel Spaß", "Throwback" und "Nächstes Jahr sind wir auch wieder dabei". Offensichtlich setzt der Serienstar in diesem Jahr aus. Ein möglicher Grund: Jessica und Daniel erwarten Baby Nummer zwei. Da möchte es die Beauty in diesem Jahr wohl etwas ruhiger angehen.

Instagram / jessicaginkel.offiziell Daniel Fehlow und Jessica Ginkel

Anzeige

Jessica und Daniel verkündeten Mitte Dezember die süße News gegenüber der BZ: "Kurz vor Weihnachten eine frohe Botschaft: Jessi und ich sind schwanger und freuen uns wahnsinnig auf unser zweites Kind", verriet Daniel stolz. Kein Wunder also, dass die Zweifacheltern in spe sich dieses Jahr das Karnevalsfest lieber im TV ansehen, als selbst live dabei zu sein. Was meint ihr: Hätten sie doch mitfeiern sollen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / jessicaginkel.offiziell Daniel Fehlow und Jessica Ginkel, Schauspieler-Pärchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de