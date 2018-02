War sie eine würdige Vertretung? Das Publikum vor den TV-Bildschirmen staunte wohl nicht schlecht, als bei "Stern TV" am Mittwochabend nicht wie gewohnt Moderator Steffen Hallaschka (46) vor der Kamera stand, sondern Nazan Eckes (41) durch das Reportage-Magazin führte. Wegen einer Erkrankung musste der 46-Jährige das Bett hüten, während die Kölnerin hilfsbereit für ihren Kollegen einsprang . Doch wie hat sich Nazan geschlagen? Im Netz wurde ihr Auftritt von den Zuschauern wild diskutiert.

Eigentlich kennt man die sympathische Moderatorin aus Unterhaltungsformaten wie Dance Dance Dance oder Das Supertalent – mit "Stern TV" wagte sie sich damit auf ein eher unbekanntes Terrain. Die Twitter-Gemeinde war von der 41-Jährigen aber positiv überrascht. "Nazan macht es gut", "Die Eckes wirkt so seriös, das macht mir Angst" und "Nazan Eckes hätte ja auch Helene Fischer auf ihren Konzerten vertreten können", spielte ein User sogar auf den ebenfalls erkälteten Schlagerstar an. Andere fragten sich, warum nicht Günther Jauch (61) den Job übernommen habe, er hatte die Show schließlich jahrelang moderiert, bevor Steffen in seine Fußstapfen trat.