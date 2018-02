"Danke für all die süßen Nachrichten", schreibt die Hobby-Sängerin zunächst in ihrer aktuellen Instagram -Story, doch danach ändert sich der Ton ihres Social-Media-Beitrags. "Es ist schon traurig, wenn die Leute sich nur trauen, privat etwas Liebes zu schreiben, da sie sonst regelrecht beleidigt werden. Wer von euch ist hier peinlich? Natürlich ihr Hater!" Sie lasse sich aber nicht unterkriegen und bedanke sich bei allen für die positiven Feedbacks.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Friseurin für ihr Verhalten in der Kuppelshow rechtfertigen muss. Bereits in der vorletzten Folge teilte der Lockenkopf die Zuschauer in zwei Lager. Der Grund: Sie schrieb Bachelor Daniel einen selbst geschriebenen Liebesbrief – der nicht bei allen Fans gut ankam. Welche Aktion von Janine fandet ihr peinlicher? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!